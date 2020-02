Vendredi soir, l’UEFA lâchait une véritable bombe dans le monde du football : Manchester City sera privé de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons pour avoir contourné les règles du fair-play financier, instauré par l’instance européenne. En plus de cette lourde sanction, les doubles champions d’Angleterre en titre devront payer une amende de 30 millions d’euros. Après la victoire de Liverpool à Norwich (1-0), Jürgen Klopp, le manager des Reds, a été invité à réagir à cette sanction infligée à Manchester City :

« Ce fut un choc quand j’ai appris la nouvelle. J’ai toujours admiré ce que Guardiola faisait, ce qu’ils font et cela ne va pas s’arrêter maintenant. Je peux imaginer que dans un moment comme ça, c’est très difficile à comprendre pour les sportifs (...) Je suis vraiment désolé pour eux, pour être honnête, pour Pep et les joueurs mais ça ne les aidera pas, je pense. Les joueurs n’ont rien fait de mal si ce n’est jouer un magnifique football, je suis sûr de ça. Mais une fois de plus, nous devons respecter certaines règles. Je ne sais pas s’ils l’ont fait ou non. Sur le reste, je ne sais rien de ce qui s’est passé de qui a fait quoi et tout ça », a confié le technicien allemand dans des propos rapportés par Sky Sports. Depuis cette annonce, les rumeurs fleurissent et laissent entendre que de nombreux joueurs pourraient aller voir ailleurs l’été prochain, tout comme Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens. D’autant plus que la Premier League pourrait également retirer des points à Bernardo Silva et consorts, voire rétrograder le club en quatrième division.