Wayne Rooney a été condamné à une interdiction de conduire de deux ans, ainsi qu’à 100 heures de travaux d’intérêts généraux, affirme ce lundi Sky Sports. L’attaquant d’Everton avait été arrêté à Cheshire, près de son domicile, ivre au volant de sa voiture, dans la nuit du 31 août au 1er septembre.

Rooney n’en est pas à son premier accroc avec l’alcool. En novembre 2016, l’ancienne gloire de Manchester United avait dû présenter ses excuses publiquement, après que The Sun ait publié une vidéo le montrant totalement ivre.

BREAKING : Wayne Rooney banned from driving for two years & ordered 100 hours of unpaid work after pleading guilty to drink driving #SSN pic.twitter.com/sQtvU9JAPF

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 18 septembre 2017