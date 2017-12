En conférence de presse avant la rencontre face au Hellas Vérone, Massimiliano Allegri, l’entraineur de la Juventus, a poussé un coup de gueule à l’attention des journalistes. Pour le coach italien des Bianconeri, que la presse compare systématiquement Paulo Dybala à Lionel Messi n’aide pas le milieu offensif argentin de 24 ans à s’épanouir et maturer :

« On ne peut pas comparer un joueur de 24 ans à deux géants de ce sport. Messi et Ronaldo ont 20 ballons d’Or à eux deux. Neymar est proche de ce niveau. Paulo doit faire sa propre carrière. Il n’a pas besoin d’être comparé. Il a des qualités indéniables, certes. Il suffit de le voir jouer pour se rendre compte qu’il est différent des autres. Mais ces comparaisons sont stupides. Elles n’ont pas lieu d’être. Et elles font plus de mal à Dybala qu’autre chose. » L’Argentin a inscrit un doublé ce soir face au Hellas.