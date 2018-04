Battue par le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-0), la Juventus Turin a pris un sacré coup sur la tête. La faute notamment à un Cristiano Ronaldo des grands soirs avec deux buts et une passe décisive à son actif. Ébloui par la performance de l’attaquant portugais, Andrea Barzagli est resté sans voix face au match livré par son adversaire comme le rapporte Tuttosport : « Qu’est-ce que c’est de jouer contre quelqu’un comme Ronaldo ? C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, peut-être le plus fort et contre ces joueurs vous ne pouvez rien manquer. Malheureusement, nous avons fait quelques erreurs, surtout lors du premier but et comme si cela ne suffisait pas, il a aussi réalisé un deuxième but hallucinant. »

Véritable chef-d’oeuvre de la soirée, la seconde réalisation du Lusitanien a conquis son monde. Conquis par le geste sublime de CR7, les supporters de la Juventus Turin ont même applaudi le retourné du Madrilène. Une admiration dont fait également preuve Andrea Barzagli : « Je n’ai pas pu m’empêcher de l’admirer et le reste du stade l’a fait aussi. Ce n’est pas que nous ne sommes pas en mesure de le marquer, c’est que personne ne peut le marquer, regarder ses statistiques : il est un joueur létal, une punition. »