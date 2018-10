Malgré des premiers matchs de Serie A sans but, Cristiano Ronaldo a débloqué son compteur avec la Juventus, en inscrivant un doublé face à Sassuolo (le 16 septembre, 2-1). Bien qu’il n’ait pas été buteur, il a également été impliqué sur les trois réalisations de son équipe le week-end dernier lors du choc face au Napoli (victoire 3-1).

Ancien international brésilien, passé par l’AS Roma et le Milan AC entre 1997 et 2008, Cafu, interrogé par A Bola, a tenu à prévenir la star portugaise sur les difficultés du football italien par rapport à la Liga. « Ronaldo donnera plus de visibilité à la Serie A, mais souffrira un peu. C’est un championnat plus difficile que la Liga, à la fois en termes d’équilibre entre les équipes et de contacts physiques », a-t-il déclaré, le mettant en garde. Mais il reste convaincu que CR7 peut briller là-bas : « Ronaldo est toujours Ronaldo. Il est le meilleur joueur du monde et égaiera la Serie A. »