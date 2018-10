La Gazzetta dello Sport publié ce vendredi un dossier spécial transferts avec, en têtes d’affiche, deux internationaux tricolores : Adrien Rabiot (23 ans, Paris SG) et Paul Pogba (25 ans, Manchester United). Les deux hommes sont d’ailleurs pistés par le même club de l’autre côté des Alpes : la Juventus Turin. Mais selon le quotidien au papier rose, la Vieille Dame choisira l’un ou l’autre.

Les Bianconeri mettront toutes les chances de leur côté pour attirer le milieu parisien, en fin de contrat en juin 2019, avec une cour assidue auprès de son représentant (un salaire annuel de départ à 6 M€ net pourrait être proposé selon le Corriere dello Sport) et de solides arguments financiers et sportifs. Ce n’est qu’en cas d’échec dans ce dossier que les champions d’Italie, habitués aux coups à 0€, activeraient le dossier Pogba, bien plus onéreux.