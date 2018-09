Le weekend dernier, Cristiano Ronaldo a enfin ouvert son compteur en Serie A, en inscrivant un doublé face à Sassuolo (2-1). Ce qui devait être une semaine de fête pour le Portugais, avec le retour de la Ligue des Champions, est vite devenue un cauchemar, après son expulsion sévère face à Valence (victoire 2-0). Avant le déplacement à Frosinone pour la 5e journée de championnat, le coach juventino Massimiliano Allegri est revenu sur son carton rouge et a apporté son soutien à la star lusitanienne en conférence de presse.

« Ronaldo est, avec Messi, le meilleur joueur du monde. Il apporte un plus à notre équipe. Tout le monde attend toujours beaucoup de lui. Mais pensez-vous vraiment qu’il a encore quelque chose à prouver ? Je ne pense pas. Je pense qu’il a juste besoin de jouer et de prendre du plaisir en marquant des buts, comme il l’a toujours fait. Il a déjà prouvé beaucoup de choses dans sa carrière. C’est un joueur très exigeant, surtout avec lui-même. Je suis certain que demain, il disputera un grand match. Ce qu’il s’est passé mercredi, c’est déjà du passé. »