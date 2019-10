Parti à la Juventus après neuf ans passés au Real Madrid, Cristiano Ronaldo vit peut-être l’un de ses derniers gros challenges. Âgé de 34 ans, le Portugais n’a pas perdu d’ambition pour autant. Une ambition qu’il a toutefois entretenue grâce à sa « rivalité » avec Lionel Messi. Lorsque les deux hommes évoluaient ensemble en Espagne, les records de buts et de trophées n’ont cessé de tomber. Et pour CR7, la présence de la Pulga du FC Barcelone a été déterminante, même s’il a indiqué être toujours motivé à 100% malgré son départ en Italie.

« Beaucoup de gens disent qu’on s’est boosté l’un l’autre. Qu’être l’un en face de l’autre en Espagne nous a permis d’être meilleurs, plus performants, et c’est sans doute vrai. Au Real, je ressentais davantage sa présence qu’à Manchester, donc un peu plus de

pression. D’un certain point de vue, ç’a été une rivalité salutaire, le symbole de celle de nos deux clubs, le Real et le Barça. Je crois qu’il a dit récemment que je lui manquais sur le plan de la compétition. Mais au-delà de ça, ma motivation ne dépend pas des autres. J’ai envie d’être au top en permanence », a-t-il déclaré à France Football.