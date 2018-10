La Juventus, victorieuse du FC Valence il y a quinze jours à Mestalla (0-2), reçoit ce mardi les Young Boys Berne, sévèrement battus à domicile par Manchester United (0-3) lors de la première journée de Ligue des Champions.

Privée de Cristiano Ronaldo suspendu, la Vieille Dame aligne une composition classique, avec une défense à trois, Blaise Matuidi au milieu et Federico Bernardeschi en soutien de Paulo Dybala et Mario Mandzukic. Chez les Suisses, on notera les titularisations du Français Guillaume Hoarau et de Miralem Sulejmani.

Les compositions officielles :

Juventus : Szczesny - Barzagli, Bonucci, Benatia - Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro - Bernardeschi, Dybala, Mandzukic

Young Boys : von Ballmoos - Schick, Camara, Von Bergen, Benito - Sow, Sanogo, Bertone - Fassnacht, Hoarau, Sulejmani