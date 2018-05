Le stade Olympique de Rome est ce soir le théâtre de la 70e finale de Coupe d’Italie (21h) ! Triple tenant du trophée et leader au palmarès avec 12 titres décrochés, la Juventus affronte une équipe de l’AC Milan qui s’est renforcée à coups de centaines de millions d’euros l’été dernier et souhaite déjà un retour sur investissement. Si les Rossoneri ont déjà soulevé la coupe à cinq reprises, leur dernière victoire dans l’épreuve remonte à 2003.

Pour cette finale, Massimiliano Allegri est privé de son taulier en défense centrale, Giorgio Chiellini. C’est donc le duo Barzagli-Benatia qui est aligné dans l’axe, alors que Cuadrado et Asamoah occuperont les côtés. Le milieu Khedira-Pjanic-Matuidi est préféré, alors que la surprise devant vient de la titularisation de Mario Mandzukic en lieu et place de Gonzalo Higuain. Paulo Dybala et Douglas Costa complètent le trio d’attaque. Côté Milan, Gennaro Gattuso s’appuie également sur un 4-3-3, avec l’ancien nerazzurri Leonardo Bonucci en défense centrale et l’attaquant très prometteur Patrick Cutrone aux avant-postes, auteur de 16 buts et 5 passes décisives en 44 apparitions cette saison.

Les compositions d’équipes :

Juventus : Buffon - Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah - Pjanic, Khedira, Matuidi - Dybala, Mandzukic, Douglas Costa

Milan : G. Donnarumma - Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez - Kessié, Locatelli, Bonaventura - Suso, Cutrone, Çalhanoğlu