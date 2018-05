Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception de l’Hellas Vérone samedi à 15 heures, Massimiliano Allegri a évoqué son avenir. Le technicien italien de la Juventus a ainsi avoué que son avenir se situerait sûrement à Turin. Ce dernier devrait ainsi rencontrer ses dirigeants prochainement pour aborder sa situation.

« Le pourcentage de chances que je reste sur le banc de la Juventus est très élevé. On va s’asseoir avec les dirigeants et on va planifier la prochaine saison avec l’objectif de continuer à gagner. Mon intention est de rester ici et pour le moment, je ne vois pas de raisons de m’imaginer ailleurs. Je répète que nous allons en parler avec le club et si les objectifs restent les mêmes, nous continuerons ensemble sans aucun problème, » a révélé Allegri.