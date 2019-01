L’entraîneur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, a fait le point concernant le mercato hivernal en conférence de presse, dans des propos relayés par Tuttosport. Il a notamment fermé la porte à une arrivée d’Aaron Ramsey dès cet hiver : « Au milieu de terrain, j’ai cinq joueurs et ils sont tous bons. Nous allons bien comme ça, nous n’avons besoin de personnes. » Aucune arrivée ne semble donc à prévoir en ce mois de janvier pour la Juve.

Les Bianconeris joueront ce soir leur premier match de 2019, avec un déplacement à Bologne en Coupe d’Italie (20h45), avant de se rendre mercredi prochain à Djeddah (Arabie saoudite) pour disputer la Supercoupe d’Italie contre l’AC Milan (18h30). Un match qui a créé une polémique en Italie, puisque les femmes non accompagnées d’un homme ne pouvaient pas acheter de billets. « Il y a une ouverture pour les femmes dans les stades, c’est un petit pas mais c’est toujours un pas en avant, a indiqué Allegri, interrogé à ce sujet. Et puis, il me semble que l’Italie entretient des relations internationales avec l’Arabie saoudite dans d’autres domaines. Je ne veux pas faire de conférence politique, il y a déjà beaucoup de bonnes personnes qui le font. » Pour rappel, les femmes sont autorisées à assister à un match de football depuis janvier 2018 en Arabie saoudite, dans trois enceintes du territoire (Djedah, Riad et Dammam).