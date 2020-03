Cinq ans après son départ de la Juventus pour rejoindre New York City, Andrea Pirlo s’apprête à retrouver la Vieille Dame. L’ancien international italien (116 sélections) devrait devenir l’entraîneur de l’équipe U23 comme le révèle Sport Mediaset.

Le quotidien italien affirme qu’un accord a été trouvé et que la légende du club arrivera en juillet. Retraité des terrains depuis fin 2017, Andrea Pirlo a obtenu en septembre 2018 son diplôme UEFA A, pour un jour prendre les rênes d’une formation et débuter une carrière d’entraîneur. Cela devrait commencer par le club avec qui il a passé quatre années, entre 2011 et 2015, et remporté sept trophées.