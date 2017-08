Après plusieurs saisons au Paris Saint-Germain, le milieu français a quitté la Ligue 1 pour rejoindre la Serie A et le célèbre club de la Juventus Turin. Les Turinois ont déboursé 20 millions d’euros + 10 millions d’euros de bonus. Le joueur de 30 ans a disputé ses premières minutes ce samedi en championnat.

Il a été présenté à la presse ce mardi et a expliqué ses objectifs avec la Vieille Dame : « Pour moi, c’est un grand honneur de faire partie de la Juventus et je suis heureux de jouer aux côtés de grands joueurs. Beaucoup de joueurs français ont joué pour la Juventus. C’est un défi ambitieux. La Serie A est une ligue compétitive et tactiquement très évoluée. Je suis dans une équipe qui a l’habitude de gagner et nous devons continuer sur cette voie. Gagner la Ligue des Champions est difficile mais la Juventus a atteint la finale 2 fois dans les 3 dernières saisons. C’est le genre de clubs qui sait comment aller de l’avant en Ligue des Champions et gagner des titres. »