Face à la rumeur, Gianluigi Buffon est monté au créneau. Peu de temps après la défaite de la Juventus face au Napoli (0-1), une rumeur tenace circulait en Italie. Une explication de texte musclée aurait eu lieu entre le portier de la Vieille Dame et son coéquipier Medhi Benatia. Une information jugée calomnieuse par Buffon qui a tenu à mettre les points sur les i.

« C’est ce genre de rumeur totalement inventée qui sort après la défaite d’équipes comme la Juventus qui ne semblent pas avoir de talon d’Achille. On essaie de déstabiliser un environnement et miner les certitudes et l’union d’un groupe. Comme depuis toujours à la Juventus, je trouve normal d’échanger, et c’est ce qui est arrivé. Mais personne durant mes dix-sept ans passés à la Juve ne s’est permis de pointer du doigt un joueur pour le rendre coupable d’une défaite. Et tant que je serai capitaine, cela n’arrivera jamais », a-t-il déclaré au micro de Juventus TV.