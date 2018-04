Dimanche soir, la Juventus a perdu sur le fil le duel capital dans la course au Scudetto face à Naples (0-1). Pire, la Vieille Dame a également perdu sur blessure son leader défensif Giorgio Chiellini, sorti en tout début de match. Aucun risque n’a été pris par l’entraîneur Massimiliano Allegri.

Le joueur de 33 ans est sorti avec une poche de glace derrière son genou gauche, et ce dernier semble souffrir d’une hyper extension. Un diagnostic sera établi dans les prochains jours, mais sa présence face à l’Inter samedi prochain est plus que jamais remise en doute. Le quotidien Tuttosport avance même que les dirigeants de la Juve craignent une blessure plus grave, et qu’une absence de longue durée n’est pas à écarter, en raison de l’âge avancé du joueur.