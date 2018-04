Présent en conférence de presse, Giorgio Chiellini a été interrogé sur le match retour face au Real Madrid, après la débâcle 3-0 en terres turinoises qui élimine pratiquement le champion d’Italie en titre. L’expérimenté défenseur italien a prévenu les Madrilènes : la Juve jouera le coup à fond.

« Dans le foot on ne peut jamais savoir, et même en vue de l’année prochaine, c’est important. Le match sera long, il sera équilibré, et il y aura aussi une touche de folie saine. Nous ne pouvons pas nous lamenter, nous allons à Madrid pour faire une bonne prestation », a lancé le défenseur.