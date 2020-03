La Juventus n’est pas épargnée par la pandémie de coronavirus qui fait rage en Italie. Alors que Daniele Rugani (25 ans) a été l’un des premiers acteurs du monde du football testé positif au Covid-19, le 11 mars dernier, la Vieille Dame a annoncé ce mardi que son milieu de terrain français, Blaise Matuidi (32 ans), était lui aussi atteint par le virus. Pourtant, le club piémontais a mis pas moins de 121 personnes en confinement afin de protéger ses employés. Parmi eux figure bien évidemment Gianluigi Buffon (42 ans), la légende de la Juve et du football transalpin, qui a décidé de raconter son nouveau quotidien sur la chaîne YouTube du club.

« Je m’épanouis dans ces circonstances. Ma conscience me permet de ne pas me sentir mal. L’être humain s’habitue facilement au changement. Après trois jours avec ma femme et mes enfants à la maison, j’ai trouvé ma place et je vais bien. J’essaie également de me mettre aux fourneaux, et je me débrouille (rires). Nous (les Italiens) nous unissions en tant que peuple. Ma situation économique me facilite les choses, même si je ne travaille pas pendant 30 jours, j’ai une maison avec un jardin, donc la quarantaine forcée n’est pas si mauvaise pour moi. Pour ceux qui vivent en appartement, c’est compliqué et je le comprends. Pour nous (les footballeurs) c’est aussi agréable de vivre dans une situation différente de d’habitude. Nous sommes habitués à ne pas avoir le temps de penser, de réfléchir, et à dépenser notre énergie au boulot et derrière le reste », a confié l’ancien gardien du PSG dans des propos rapportés par Sky Sport.