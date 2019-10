« Il aura besoin de repos mais je ne sais toujours pas quand. Je lui parle tous les jours, pour savoir comment il se sent sur le terrain. (...) Nous déciderons aussi en fonction de ses sensations. » Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match contre Lecce (samedi à 15h), Maurizio Sarri avait été clair concernant Cristiano Ronaldo. Et le groupe turinois vient tout juste de tomber.

Pour ce match de la 9e journée de Serie A, l’international portugais n’a pas été convoqué et est donc laissé au repos. Pour rappel, CR7 n’a manqué qu’un seul match depuis le début de la saison, celui contre Brescia (blessure aux adducteurs). L’entraîneur italien ne pourra pas non plus compter sur Aaron Ramsey et Douglas Costa, toujours blessés.

Le groupe de la Juventus :