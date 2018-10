Après six ans passés en Premier League et neuf en Liga, Cristiano Ronaldo découvre son troisième championnat majeur à 33 ans. L’occasion pour lui de comparer ces trois championnats dans les colonnes de France Football. Et malgré seulement neuf matches en Italie, CR7 ne tarit pas d’éloges sur le championnat italien qu’il estime plus solide défensivement et où il y a moins d’espaces.

« Je n’ai disputé que neuf matches pour l’instant donc c’est encore un peu difficile pour moi de comparer. Mais je crois que la différence majeure se situe dans l’aspect défensif. Ici, ils défendent mieux. C’est plus solide. Il y a également moins d’espace qu’en Espagne ou en Angleterre. Je dirais que c’est différent dans le sens ou ils n’occupent pas le terrain de la même façon. L’aspect tactique est prégnant, ça se sent. » Voilà qui est dit.