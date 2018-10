Présent lors des dix premiers matches de la Juventus cette saison toutes compétitions confondues, Emre Can n’a finalement pas joué samedi soir face au Genoa (1-1). Une première donc cette saison pour l’international allemand qui est resté sur le banc. Et ce dimanche, le champion d’Italie a dévoilé un communiqué au sujet du joueur de 24 ans.

« Emre Can subira des tests cliniques et des investigations sur un nodule thyroïdien (petite masse située au niveau du cou, ndlr) qui pourrait également nécessiter un traitement chirurgical », a expliqué la Vieille Dame sur son site internet. Les nodules ne sont le plus souvent accompagnés d’aucun symptôme. Et si 95 % des nodules thyroïdiens sont bénins, 5 % sont d’origine cancéreuse. L’ancien milieu de terrain de Liverpool pourrait donc manquer plusieurs semaines de compétition.