Avec déjà huit succès en Serie A, la Juventus est largement en tête du championnat et dispose de six points d’avance sur son plus proche rival, le Napoli. Le club piémontais s’avance sûr de ses forces face au Genoa. Wojciech Szczęsny poursuit dans les buts et peut compter sur Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Alex Sandro et Medhi Benatia en défense. Ce dernier est préféré à Giorgio Chiellini.

Le milieu de terrain est occupé par Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic et Blaise Matuidi. Enfin, Juan Cuadrado accompagne Cristiano Ronaldo et Mario Mandzukic aux avant-postes. Pour le Genoa, les cadres sont présents. Domenico Criscito est aligné à gauche de la défense à trois tandis que le duo offensif Kouamé - Piatek est conservé.

Les compositions :

Juventus : Szczesny - Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo

Genoa : Radu - Biraschi, Romero, Criscito - Pereira, Sandro, Romulo, Lazovic - Bessa - Kouamé, Piatek