Après une pige au Paris Saint-Germain la saison dernière, Gianluigi Buffon (41 ans) est revenu dans son club de toujours : la Juventus. Et le légendaire portier italien est arrivé en même temps que le nouvel entraîneur, Maurizio Sarri. Après cinq saisons sous les ordres de Massimiliano Allegri, la Vieille Dame a souhaité se réinventer en nommant l’ancien coach de Chelsea. Une décision approuvée par le champion du Monde 2006 comme il l’a expliqué en marge de sa nomination en tant qu’ambassadeur du programme alimentaire mondial des Nations Unies.

« Sarri a des idées claires et nous voulons apprendre quelque chose de différent de ces 10 dernières années. Nous aimons sa philosophie, les grands joueurs ont besoin de stimulation. Il a une carrière de presque trente ans et a atteint le sommet avec la Juventus. Il a de nombreuses convictions qu’il transfère à l’équipe, celle-ci est réceptive car elle veut apprendre, explique le gardien par des propos rapportés par Tuttosport. Les performances et les résultats viendront. Tout le monde ne parle que d’Allegri, mais avant il y avait aussi Conte et d’autres. Je pense que cette façon de jouer est une philosophie que nous aimons bien. Les joueurs ont également besoin de se stimuler et les performances en découlent. »

