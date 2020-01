L’été dernier, Gianluigi Buffon faisait son grand retour du côté de la Juventus après une année au Paris Saint-Germain. Devenu doublure de Wojciech Szczęsny, le portier italien qui fête ses 42 ans aujourd’hui a néanmoins disputé 10 matches cette saison (contre 20 pour le Polonais). Une situation qui lui permet d’avoir encore une importance et de rêver d’une Ligue des Champions pour conclure une carrière bien remplie.

Cependant, il pourrait poursuivre d’une année supplémentaire si son physique répond présent. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué au micro de Sky Sport Italia : « le futur ? Quand nous arriverons en mars-avril et s’il n’y a pas d’effondrement physique ... Je reste cohérent avec ce que je ressens. Attendons et regardons, s’il n’y a pas d’effondrement nous continuerons sinon je m’arrêterai et il n’y aura pas de problème. »