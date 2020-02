Le 6 juillet 2018, le PSG a frappé un grand coup sur le marché des transferts en enrôlant le mythique gardien de la Juventus, Gianluigi Buffon, gratuitement. Mais un an après et une saison ponctuée de performances pas vraiment à la hauteur des attentes placées en lui, notamment en Ligue des Champions, le champion du monde 2006 est retourné dans les rangs de la Vieille Dame pour en devenir la doublure du Polonais Wojciech Szczęsny (29 ans). Mais son aventure ratée n’est pas un regret à ses yeux selon son partenaire à la Juve, Leonardo Bonucci (32 ans).

« Si Gianluigi Buffon a été déçu par son passage à Paris ? Non, pas du tout », a assuré le défenseur central transalpin au cours d’un entretien accordé à L’Equipe paru ce mardi. « On en parle souvent et il est enthousiaste d’être allé au PSG. Cela l’a ouvert à une autre mentalité. Il m’a dit qu’il avait eu besoin d’un mois pour s’adapter et ensuite, il a peut-être compris que nous, Italiens, exagérons un peu. Parce que nous, c’est toujours les horaires, les règles, tu ne peux jamais sortir. Alors qu’au PSG, tu vis à Paris, tu te retrouves au stade à 19 heures pour jouer à 21 heures, tu comprends que le foot n’est pas seulement le nôtre, avec les mises au vert tout le temps, les réunions. Il est content de l’avoir fait, cela lui a servi pour envisager le métier différemment. Il a connu une autre facette de lui-même, et je le trouve serein, heureux », a conclu Bonucci. Le portier de 42 ans, qui a disputé 11 rencontres au total cette saison, arrive en fin de contrat en juin prochain à la Juventus.