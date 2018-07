Présenté officiellement comme nouveau renfort du Paris SG ce lundi, Gianluigi Buffon (40 ans) a accordé, après sa conférence de presse, un entretien à la chaîne de télévision italienne Sky Sport. Un entretien au cours duquel l’emblématique portier italien a réagi à la rumeur insistante envoyant Cristiano Ronaldo (33 ans) à la Juventus Turin, son ancien club.

« Non, je ne serais pas dégoûté que Cristiano Ronaldo aille à la Juve après mon départ. Ce qui m’a dégoûté, ce sont ces deux buts en finale (de Ligue des Champions en juin 2017). Ce serait la meilleure nouvelle possible pour le football italien, une confirmation de plus que, tant que la famille Agnelli sera là, les supporters de la Juventus peuvent être tranquilles. Les tifosi ont besoin d’idoles en qui s’identifier et ce transfert ne me surprendrait pas », a-t-il lancé.