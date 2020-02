Blessé en toute fin du mois d’août, Giorgio Chiellini (35 ans) n’a pas pu jouer suite à une rupture du ligament croisé. En son absence, Matthijs de Ligt et Merih Demiral en ont profité pour jouer aux côtés de Leonardo Bonucci. S’ils ont montré de bonnes choses, le vétéran italien ne fera pas de mal à la Juventus en fin de saison. Surtout que le second nommé est à son tour blessé pour une longue période. D’après Sky Sport Italia, le processus suit son cours et avance bien.

Dans les délais, Giorgio Chiellini s’entraîne depuis une semaine et alterne entre des travaux collectifs et individuels. Ce lundi, il a même eu la possibilité de jouer avec ses coéquipiers ballon au pied. Preuve que sa guérison est terminée. Il va devoir cependant retrouver le rythme et son retour est prévu pour fin février - début mars. Un renfort utile pour la Juventus en vue de la dernière ligne droite de la saison.