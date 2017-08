Défaite par la Lazio Rome en finale de la supercoupe d’Italie (2-3), la Juventus s’est attirée les foudres de ses supporters. Face à cette réaction, Gonzalo Higuain a donc décidé de prendre les devants et de demander pardon aux tifosi bianconeri.

« Je voulais présenter mes excuses aux supporters de la Juventus pour le match d’hier. Ils méritent plus que ça et nous devons faire plus. Ce n’est que le début (de la saison) et nous avons plus que jamais besoin de votre amour parce que nous sommes forts qu’en étant ensemble. Je vous promets que nous allons passer une année fantastique ensemble », a posté l’Argentin sur son compte Instagram.