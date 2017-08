Le successeur de Leonardo Bonnucci à la Juventus Turin est tout proche d’arriver. Comme le révèle Bild, Benedikt Höwedes devrait s’engager avec le champion d’Italie. Il ne manquerait plus que l’accord de Schalke 04. « Oui, la Juve le veut, Benedikt Höwedes le veut, nous sommes parfaitement clairs. Maintenant, Schalke doit donner son accord », a indiqué au média allemand le conseillé du joueur, Volker Struth.

Giuseppe Marotta, le directeur sportif du club turinois, a lui-même évoqué l’intérêt que porte le club pour le défenseur central allemand de 29 ans. « Nous apprécions Höwedes et nous nous contactons. Nous devons parler à Schalke, c’est plus qu’une idée ». Mais du côté du club de Gelsenkirchen, on est beaucoup plus réservé. « Jusqu’à présent, il n’y a ni contact, ni offre, ni accord avec la Juventus », a lâché le directeur sportif Christian Heidel. Il a fait un nouveau point cet après-midi.« Il m’a dit qu’il aimerait quitter Schalke pour la Juventus. Nous prendrons une décision définitive dans un futur proche ».