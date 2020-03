La Juventus a annoncé ce samedi une décision inédite : le sacrifice de Maurizio Sarri et ses joueurs sur quatre mois de salaire, pour aider le club financièrement face au coronavirus. Une mesure inévitable selon Douglas Costa. Dans un entretien pour Esporte Interativo, l’international brésilien a rapporté qu’un impact de la crise sanitaire sur les salaires des joueurs était tout simplement inévitable.

« Nous avons discuté les uns avec les autres et nous savions qu’à tout moment, la situation pourrait empirer et que cela affecterait aussi nos gains. Nous en sommes conscients, c’est quelque chose qui affecte toutes les équipes et notre club n’est pas à blâmer, il n’est pas responsable du virus », a-t-il rapporté. La mentalité des Bianconeri ne peut être que félicitée.