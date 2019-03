L’avenir de Massimiliano Allegri reste sur toutes les lèvres en Italie. Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec la Juventus, le technicien italien pourrait quitter la Vieille Dame en fin de saison en cas d’échec notamment en Ligue des champions. Si le titre de champion d’Italie ne devrait pas échapper à la Juve, l’avenir d’Allegri dépend clairement du parcours de ses troupes dans la coupe aux grandes oreilles.

Présent en conférence de presse, le coach de la Juventus a évoqué brièvement son avenir. « C’est simple. J’ai vu le président l’autre jour et, comme chaque année, nous nous reverrons pour parler de l’avenir. Ensuite, je déciderais sans aucun problème. Je suis lié à la Juventus. En quatre ans, nous avons eu tant de satisfaction, et nous sommes toujours en course pour le titre et la Ligue des champions, » a ainsi confié le technicien transalpin.