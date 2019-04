Âgé de 17 ans, Ryan Gravenberch se fait un nom dans la lignée des autres pépites formées par l’Ajax. Apparu pour la première fois sur une pelouse d’Eredivisie face au PSV Eindhoven (défaite 3-0) en septembre dernier, le jeune milieu de terrain se contente depuis de titularisations en seconde division avec l’équipe réserve.

Une situation particulière qui ne laisse pas insensibles les dirigeants de la Juventus. Selon Tuttosport, la Vieille Dame a d’ores et déjà entamé des discussions avec son agent Mino Raiola et le club néerlandais. En fin de contrat en 2020, la côte de celui qu’on surnomme "le Paul Pogba des Pays-Bas" est comprise entre 5 et 7 millions d’euros.