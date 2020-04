Les joueurs exilés de la Juventus pourraient retourner à Turin très bientôt. Partis en plein milieu de l’épidémie de coronavirus qui a sévèrement frappé l’Italie, après une période de quarantaine et avoir été testés négatifs, certains joueurs sont sur le point de rentrer de l’étranger et seront déjà en Italie entre demain et lundi, annonce la Gazzetta dello Sport. Selon le journal, la Juve étudie un plan pour relancer les activités du groupe pro dans les prochains jours, en mettant en place des séances en petits groupes pour éviter le risque de contagion.

Actuellement, neuf étrangers de la Vieille Dame se trouvent en dehors de l’Italie (Ronaldo à Madère, Pjanic au Luxembourg, Khedira en Allemagne, Higuain en Argentine, Danilo, Alex Sandro et Douglas Costa au Brésil, Szczesny en Pologne, Rabiot en France) et quelques Italiens ont quitté Turin pour se rendre dans leur ville. En Italie, on rappelle qu’un retour à une activité est conditionné par un nouveau passage en confinement. Les étrangers de retour sur le sol italien devront rester isolés pendant quelques jours, peut-être deux semaines, avant de reprendre contact avec leurs coéquipiers.