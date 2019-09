Redevenu titulaire suite à l’arrivée de Maurizio Sarri sur le banc de la Juventus, Douglas Costa (28 ans) aurait toutefois pu quitter l’Italie cet été. En effet Manchester United aurait tenté sa chance comme l’a expliqué le représentant du joueur, Giovanni Branchini au Daily Mail.

« L’intérêt de Manchester United était fort, ce n’était pas le seul club, mais en Angleterre c’était certainement l’équipe la plus active sur la piste de Douglas Costa. » Toutefois, la Juventus n’était pas décidée à le vendre et Maurizio Sarri s’était d’ailleurs opposé à un départ de l’ancien joueur du Bayern Munich et du Shakhtar Donetsk.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10