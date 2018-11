En bonne posture pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la Juventus reçoit Manchester United dans son antre de l’Allianz Stadium. Une rencontre avec un goût particulier pour la Vecchia Signora qui verra le retour de Paul Pogba. Pour ce match, la formation italienne s’articule en 4-3-3. Wojciech Szczęsny prend place dans les cages et peut compter sur la solide défense constituée de Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Alex Sandro. Miralem Pjanic prend place en tant que sentinelle avec Rodrigo Bentancur et Sami Khedira à ses côtés.

Enfin, Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala vont essayer d’apporter le danger dans les rangs mancuniens. Pour contrer cette armada transalpine, José Mourinho s’avance avec un 4-3-3 où David De Gea évolue dans les cages. Le portier peut compter sur Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelöf et Luke Shaw en défense. Nemanja Matic, Paul Pogba et Ander Herrera forment le milieu de terrain alors que l’attaque est animée par Jesse Lingard, Anthony Martial et Alexis Sanchez.

Les compositions :

Juventus : Szczesny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Bentancur, Khedira - Cuadrado, Ronaldo, Dybala

Manchester United : De Gea - Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Matic, Pogba, Herrera - Lingard, Martial, Sanchez