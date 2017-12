Le jeune attaquant croate de la Juventus Marko Pjaca (22 ans) n’a disputé aucun match cette saison avec la Vieille Dame. Une situation qui ne peut plus durer pour le natif de Zagreb qui souhaite participer au Mondial 2018 avec sa sélection.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur turinois Max Allegri a évoqué la situation de son joueur courtisé par l’AS Monaco, le Zenit Saint-Pétersbourg et Schalke 04. « Pjaca en prêt ? Je parlerai avec le garçon. Nous évaluerons ensemble la situation. Cela fait 9 mois qu’il n’a pas joué et il a besoin de temps de jeu. Nous choisirons le meilleur choix pour lui et pour la Juve, » a confié le technicien transalpin.