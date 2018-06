Antero Henrique est en Italie, pour accélérer le processus de transfert de Javier Pastore vers l’AS Roma. Mais il en profite pour rencontrer les dirigeants d’autres clubs transalpins. Selon Tuttosport, Beppe Marotta en fait partie. Le directeur sportif de la Juventus Turin aurait en effet évoqué les dossiers de joueurs parisiens.

En cas de départ de Miralem Pjanic, notamment courtisé par le Barça, la Vieille Dame souhaiterait enrôler soit Marco Verratti, soit Adrien Rabiot pour renforcer l’entrejeu. Le dirigeant de la Juve est conscient de la volonté du PSG de vendre des joueurs d’ici le 30 juin et il aurait donc tenté sa chance. Si cela semble bloqué pour Verratti, Rabiot, à qui il ne reste qu’un an de contrat, pourrait être plus abordable.