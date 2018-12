Suite aux cris racistes dont a été victime Kalidou Koulibaly lors du choc entre l’Inter Milan et Naples (1-0), nombreuses ont été les voix à s’élever contre le climat délétère en Serie A. Mieux, certains n’ont pas hésité à réclamer l’arrêt du championnat, le temps que des sanctions soient prises.

Présent cet après-midi en conférence de presse, l’entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri a donné son point de vue vis-à-vis de cette mesure. « Ma position ? On ne doit pas s’arrêter (de jouer). Seules les forces publiques peuvent suspendre un match. Je ne tolère aucune forme de racisme, ni les insultes sur les tragédies et les morts. Tout ceci me déplait parce que dans le stade, il y avait des enfants qui sont le futur de l’Italie ».