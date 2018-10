Depuis son arrivée à la Juventus, Cristiano Ronaldo peine à réellement se lancer. Auteur de 3 buts en 8 matchs (toutes compétitions confondues) sous ses nouvelles couleurs, le Portugais a pris la décision de ne pas rejouer avec sa sélection avant 2019. Il ne jouera donc pas les prochains matchs de la sélection contre la Pologne (Ligue des Nations, 11 octobre) et l’Ecosse (amical, 14 octobre).

En conférence de presse, l’entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegro, a défendu son joueur. « Cristiano va bien. Je le connais depuis 3 mois, mais je peux dire que dans sa carrière, il a toujours fait preuve de professionnalisme sur le terrain et en dehors. Il est prêt à revenir demain. [...] Je savais qu’il n’irait pas avec l’équipe nationale. Il était d’accord avec l’entraîneur et le président de la fédération portugaise. Il a les épaules pour supporter ça et faire un gros match demain », a ainsi déclaré Massimiliano Allegri. Pour rappel, la Juve se déplacera sur le terrain d’Udinese samedi (18h00).