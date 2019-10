À l’occasion de la 9e journée de Serie A, la Juventus a concédé le match nul sur la pelouse de Lecce (1-1). Mais lors de cette rencontre, les Bianconeri ont perdu Gonzalo Higuain (31 ans) sur blessure. L’Argentin s’est écroulé après un choc à la tête avec un adversaire. Après la rencontre, Maurizio Sarri s’est montré rassurant sur l’état de santé de son attaquant.

« Higuain est à l’infirmerie, on lui met des points de suture sur la tête et les médecins vont maintenant déterminer s’il doit être amené à l’hôpital pour des examens, a expliqué le coach de la Vieille Dame en conférence de presse par des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. Je l’ai vu lucide, je pense qu’il va rentrer à la maison avec nous. »

Gonzalo Higuain has been taken to hospital for tests after a nasty collision during Juventus' draw with Lecce pic.twitter.com/UYO1rhyHy4

— B/R Football (@brfootball) October 26, 2019