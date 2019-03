Parti de la Juventus cet hiver pour rallier le Qatar et Al Duhail, Medhi Benatia (31 ans) avait justifié son départ du Piémont par une volonté de faire grandir ses enfants dans un milieu musulman. Mais aujourd’hui, l’ancien défenseur de la Vieille Dame a cette fois-ci évoqué une autre explication de son départ. Un manque de temps de jeu auquel il ne s’attendait pas vraiment.

« En décembre, quand j’étais en vacances à Dubaï, j’ai parlé avec ma femme et mes enfants qui me demandaient toujours : « papa pourquoi tu ne joues pas ? » Ça me faisait mal à l’intérieur, je n’étais plus heureux. J’ai laissé une équipe d’amis auxquels je suis resté très attaché. J’aurais pu apporter ma contribution sur le terrain. Quand Bonucci est revenu (à la Juventus), je suis allé voir l’entraîneur qui m’a rassuré en me disant qu’il avait besoin de moi et que je faisais partie des trois défenseurs centraux les plus forts du monde. Et puis les choses ont changé, mais il n’y a aucun problème entre lui et moi. Je lui souhaite toujours le meilleur, je n’ai pas de rancœur », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.