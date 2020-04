Suite à la pandémie de coronavirus qui frappe l’Italie, plusieurs joueurs de la Juventus ont quitté Turin pour rejoindre leur pays respectif. C’est le cas notamment de Miralem Pjanic (30 ans) qui avait décidé de se confiner en Bosnie. Ces dernières heures, la Vieille Dame organise le retour de ses joueurs qui ont choisi le confinement loin de l’Italie. Le milieu bosnien a ainsi posté ce dimanche une photo sur son compte Instagram où on l’aperçoit devant un avion privé.

L’ancien Lyonnais a légendé ce cliché de la mention « back to the business ». Pjanic est le premier joueur exilé à rentrer en Italie. L’intéressé devra observer une période d’isolement de 14 jours et prévenir le service de prévention de l’ASL de Turin de son retour. Outre Miralem Pjanic, huit autres joueurs sont attendus dans les prochains jours par la Juve. Il s’agit de Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Cristiano Ronaldo, Sami Khedira, Adrien Rabiot et Szczesny. La situation s’avère plus complexe pour Gonzalo Higuain qui n’est pas certain de rentrer en Italie suite à la maladie de sa mère.