Opposé à Empoli ce samedi dans le cadre de la 29e journée de Serie A, la Juventus a dû attendre la 72e minute de jeu pour faire la différence. Entré en jeu trois minutes plus tôt, Moise Kean a en effet marqué le seul but de la rencontre (1-0). À 19 ans et 21 jours, l’attaquant italien est devenu le plus jeune joueur à marquer huit buts en championnat depuis un certain Mario Balotelli. Interrogé au coup de sifflet final par Sky Italia, le principal concerné s’est donc montré satisfait.

« Je suis très content pour ce nouveau record, je suis prêt à en battre un autre. Le travail est la seule chose qui peut m’aider à donner tant sur le terrain et à montrer ce que je vaux chaque week-end », a lâché Moise Kean. Mais ce dernier ne s’est pas arrêté là. Alors que son entraîneur Massimiliano Allegri a expliqué vendredi en conférence de presse qu’il recevait trop d’attention et qu’il n’était pas Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, le joueur de 19 ans n’a pas hésité à afficher ses ambitions : « s’il le dit, c’est que c’est vrai. Je ne suis ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi, mais j’espère un jour atteindre leur niveau. »