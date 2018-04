Auteur de deux saisons intéressantes à Turin avant d’être rapatrié par le Real Madrid, Alvaro Morata pourrait revenir du côté du Juventus Stadium plus vite que prévu. C’est du moins ce que croit savoir Mundo Deportivo. Le média espagnol affirme que Marotta et Massimiliano Allegri auraient jeté leur dévolu sur l’attaquant ibérique, en plus d’avoir parlé avec l’entourage d’Edinson Cavani. Une arrivée qui viendrait couvrir le futur départ de Mario Mandzukic.

Paulo Dybala aurait demandé au président Andrea Agnelli des renforts pour pouvoir être au niveau des plus grands en Europe, et l’Argentin serait enchanté d’un retour d’Alvaro Morata, qui totalise 11 buts avec Chelsea en Premier League cette saison.