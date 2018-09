Véritable choc de ce début de saison, ce choc entre la Juventus et le Napoli s’annonce fort excitant. Dans son Allianz Stadium, la Vecchia Signora s’avance en tant que leader et affronte son dauphin. Pour enchaîner une septième victoire de rang, Massimiliano Allegri a décidé de dresser une formation classique. Le Polonais Wojciech Szczęsny prend place dans les buts derrière une défense composée de Joao Cancelo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et Alex Sandro. L’entrejeu est occupé par Miralem Pjanic, Emre Can et Blaise Matuidi.

Enfin, Federico Bernardeschi est le grand absent de la ligne offensive. Le trio est alors composé de Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo et Mario Mandzukic. Côté napolitain, Carlo Ancelotti a opté pour un 4-4-2. David Ospina est positionné dans les cages. Le Colombien sera protégé par Elseid Hysaj, Raul Albiol, Kalidou Koulibaly et Mario Rui. Marek Hamsik et Allan évoluent dans le cœur du jeu tandis que José Callejon et Piotr Zielinski prennent les couloirs. Enfin, le duo Arkadiusz Milik-Lorenzo Insigne est en pointe de l’attaque des Partenopei.

Compositions :

Juventus : Szczesny - Cancelo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro - Pjanic, Can, Matuidi - Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic

Napoli : Ospina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Hamsik, Allan - Callejon, Zielinski, - Milik, Insigne