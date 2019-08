Après un prêt peu convaincant à Chelsea, Gonzalo Higuain a fait son retour à la Juventus Turin cet été. Mais la presse transalpine assurait que l’Argentin allait rapidement changer d’air. La Roma était notamment citée parmi ses prétendants. Mais à écouter Pavel Nedved (vice-président de la Juventus), qui était de passage en conférence de presse, Pipita ne bougera pas.

« Higuain est un joueur de notre équipe. C’est un joueur fort. Si je dis que c’est l’un es deux ou trois meilleurs attaquants du monde, je ne me trompe pas. Il a tout. Le physique, la vélocité, la technique et les buts. Nous sommes contents de l’avoir avec nous. Il connaît bien Sarri et il a fait une bonne pré-saison ».

