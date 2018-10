Remplacé à la 77e minute contre Manchester United (0-1, 3e journée de Ligue des Champions), Paulo Dybala, auteur du seul but de la rencontre, a eu un geste d’humeur au moment de quitter la pelouse d’Old Trafford. Un geste sur lequel il est revenu, présentant ses excuses au cours d’un entretien accordé au quotidien italien La Repubblica.

« Un footballeur voudrait ne jamais sortir, je voudrais toujours être sur le terrain, après, avec l’adrénaline que l’on a quand on joue, on réagit parfois comme ça. Mais je ne me rends pas compte que ce n’est pas juste : je dois accepter les changements sereinement, parce que le coach a beaucoup de solutions et il n’est pas facile pour lui de prendre des décisions. Assurément, j’ai commis une erreur, mais ce sont des choses qui arrivent. Être titulaire ne dépend que de moi. Il n’y a que Cristiano Ronaldo qui peut se dire titulaire », a-t-il confié. Mea culpa.