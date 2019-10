Longtemps annoncé en partance de la Juventus Turin pendant le mercato estival, Paulo Dybala est finalement resté au club, et ce, malgré les rumeurs l’envoyant notamment au Paris Saint-Germain et à Manchester United. L’attaquant argentin a inscrit son premier but de la saison hier soir lors du derby d’Italie face à l’Inter Milan (2-1). En fin de match, il s’est confié sur son été agité comme le rapporte Sport Mediaset.

« Une sorte de revanche pour moi ? Durant l’été, tout le monde savait ce que je voulais. Je suis content d’être ici. On a dit beaucoup de choses fausses pendant le mercato, mais je suis resté ici, c’est ce que je voulais et aujourd’hui j’ai joué l’un de mes plus beaux matchs » a-t-il confié.

