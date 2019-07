Alors que la possibilité d’un échange entre Romelu Lukaku et Paulo Dybala a été évoquée, la situation pourrait être plus complexe. En effet, Sky Sport Italia explique que le joueur ne serait pas vraiment favorable à un départ et se laisserait le temps de réfléchir.

La Joya aimerait ainsi prendre connaissance du projet de Maurizio Sarri et savoir le rôle qui lui sera donné. Auteur d’une saison 2018-2019 décevante (42 matches, 10 buts et 5 passes décisives), l’attaquant argentin n’avait pas réussi à se sortir de l’ombre de Cristiano Ronaldo.

