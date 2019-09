Dans le cadre de la 3e journée de Serie A, la Juventus va défier la Fiorentina samedi (15h). Après deux victoires de rang, la Vieille Dame espère enchaîner au Stadio Artemio Franchi face à la nouvelle formation de Franck Ribéry, qui a perdu ses deux premières rencontres de championnat. Pour ce match, Maurizio Sarri a donc convoqué 22 joueurs, et il y a quelques surprises.

Recruté lors du mercato estival, Aaron Ramsey a été retenu pour la première fois par le technicien italien. De son côté, Mario Mandzukic a lui été laissé sur la touche. L’attaquant croate, annoncé sur le départ pendant le marché des transferts, n’apparaît pas dans le groupe turinois... Le joueur de 33 ans avait passé les deux premiers matches sur le banc. Un coup dur donc pour ce dernier, absent également de la liste de la Juve pour la Ligue des Champions.

Le groupe de la Juventus :

Your Bianconeri squad for #FiorentinaJuve is CONFIRMED ! #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/E27RxF1srv

— JuventusFC (@juventusfcen) September 13, 2019